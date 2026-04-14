नोएडा हिंसा का सच: वॉट्सऐप ग्रुप बनाकर भीड़ को भड़काया, पुलिस कमिश्नर ने बताया कैसे रची गई साजिश

Noida Violence News: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सोमवार को हुए हिंसक प्रदर्शन ने प्रशासन और पुलिस को चौंका दिया है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि यह हिंसा केवल श्रमिकों का आक्रोश नहीं, बल्कि एक बड़ी और सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। पुलिस का दावा है कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की, वे वास्तविक फैक्ट्री कर्मचारी नहीं थे, बल्कि कर्मचारियों की आड़ में शामिल उपद्रवी तत्व थे।