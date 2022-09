नोएडा में बारिश से मौसम सुहाना, प्रदूषण लेवल हुआ कम, अगले 24 घंटे जारी रहेगा बूंदाबांदी का सिलसिला

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बुधवार को गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके बाद लगातार रुक-रुक के हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बारिश ने नोएडा के प्रदूषण के स्तर को काफी कम कर दिया है।

शहर में हो रही बारिश के कारण मौसम में बदलाव आ गया है। एक तरफ तो नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बुधवार को बारिश राहत की फुहार रूप में रूप में बरसी। जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। वहीं दूसरी ओर बारिश से तापमान में कमी आई है और प्रदूषण का स्तर भी काफी कम हुआ है। हालांकि बारिश के कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। बारिश के कारण सड़कों के किनारे पानी जमा होने से लोगों को परेशानियां हुईंऔर जाम की समस्या से भी जूझना पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, नोएडा के साथ-साथ एनसीआर के आसपास इलाकों में गहरा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण इस क्षेत्र में लगातार बारिश की संभावना बनी हुई है।

Rain in Noida made the weather pleasant and the pollution level decreased