Rashifal 2019 by Date of Birth : जन्म की तारीख का भाग्य पर पड़ता है प्रभाव, जाने जन्म तारीख से जाने कैसा रहेगा आपका आने वाला दिन

नोएडा। कैसा रहेगा आज का दिन, क्या करना रहेगा शुभ, घर से बाहर निकलना है या नहीं, Rashifal , आज का राशिफल , Rashifal by name जैसे तमाम प्रश्नों को हम ढ़ूढते रहते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं राशि या राशिफल के अलावा हमारा आने वाला दिन कैसा रहेगा नाम के साथ ही जन्म की तारीख (Rashifal by Date of Birth ) पर भी निर्भर रहता है। इसलिए आज जानेंगे जन्म तारीख का क्या प्रभाव अनुसार से जानिए क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पर, आपसे जुड़े लोगों पर, आपके आने वाले दिन पर। इस तरह आप तारीख से जन्म लिए बच्चे का भी काफी भविष्य जान सकते हैं।

एक साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने में 30 दिन होते हैं। लेकिन ज्योतिष अंक के अनुसार जन्म तारीख के लिए 1 से 9 मानी गई है। जिन्हें मूलांक कहते हैं। जो आपके करियर, जीवनसाथी, कार्यक्षेत्र और भाग्योदय की भी जानकारी देता है। मूलांक 1 से 9 तक माने जाते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जिन लोगों का जन्म 9 से अधिक संख्या वाली तारीख को हुआ है वे अपने जन्मदिनांक को आपस में जोड़कर मूलांक पा सकते हैं। जैसे जिनका जन्म 11 तारीख को हुआ है तो (1+1=2)के हिसाब से उनका मूलांक 2 होगा। इसी तरह अगर किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक (2+8)1होगा। ऐसे ही अन्य मूलांक आपस में जोड़कर निकाले जा सकते हैं।

1 तारीख को जन्में लोग-

ज्योतिष्यों के अनुसार 1 मूलांक में 1,10, 19, 28 होते हैं। 1 अंक वाले लोगों का स्वामी सूर्य होता है। अपने स्वामी की वजह से ये सच्चे, रचनात्मक, शक्तिशाली और धनी होते हैं। इसलिए इस बार आने वाले सभी अवसर आप के पक्ष में ही रहेंगे। बात करें 2019 की तो आने वाला साल में आपकी परेशानियां कम होगी और भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही आप को परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए धैर्य रखने की जरूरत है। 2019 में एक खास बात का जरूर ध्यान रखें की किसी पर भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह से जांच परख लें। date of birth ke anusar rashifal 2018

2 तारीख को जन्में लोग-

rashifal name wise in hindi अलावा अब rashifal by date of birth h का भी भाग्य का प्रभाव पड़ता है। अंक ज्योतिष के अनुसार 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले लोग अंक-2 में आते हैं। 2 अंक वाले जातकों के स्वामी चंद्रमा हैं। 2 अंक वाले लोग काफी क्रिएटिव होते हैं। इसके साथ ही काल्पनिक खयाल बनाने वाले, भावुक और सरल स्वभाव के होते हैं। इस साल भाग्य आपके साथ है और पूरा साल काफी शुभ रहने वाला है और भाग्य आपका साथ देने वाला है। आने वाले साल 2019 का बात करें तो 2 अंक वालों के विवाह के योग बन रहे हैं। 2019 का नया साल काफी शुभ रहने वाला है और साथ ही धन संपत्ति के मामले में भी आप काफी सपल रहने वाले हैं। लेकिन साल 2019 के मध्य में 2 अंक वाले थोड़ा परेशान रह सकते हैं। आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए आप खुद को मानसिक रूप से तैयार रखें।

3 तारीख को जन्में लोग-

3 अंक में 3,12, 21 और 30 तारीख के लोग आते हैं। इससे आप aaj janme bache ka rashifal के साथ स्वभाव और भाग्य को जान सकते हैं। 3 अंक के स्वामी गुरु हैं। जैसा की गुरु हैं तो स्वभाव से ये काफी स्वाभिमानी होते हैं साथ ही साहसी और स्थिर दिमाग वाले होते हैं। 3 अंक वाले काफी समझदार होते हैं और किसी भी विषम परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं। आने वाले साल 2019 की बात करें तो ये साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ अच्छी खबरें आएंगी तो कुछ बुरी भी। ये साल चिंताओं से भरपूर रहेगा लेकिन हिम्मत रखें, क्योंकि आपकी राशि का भी आप पर काफी प्रभाव पड़ेगा और पुराने कामों का फल मिलने वाला है।

4 तारीख को जन्में लोग-

4 अंक में 4, 13, 22 और 31 तारीख में जन्म लेने वाले लोग शामिल है। इस अंत के लोगों का स्वामी राहु है। जिसकी वजह से इस अंक के लोगों में घमंड होता है और वो स्वभाव से जिद्दी होते हैं। लेकिन ये बात-चीत में काफी अट्रैक्टिव होते हैं और किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं जिससे उनके दोस्तों की लिस्ट भी काफी लंबी होती है। अगर आने वाले साल 2019 की बात करें तो इस साल आप अपने सभी कामों को पूरा तो कर लेंगे लोकिन आमदनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन नौकरी व्यापार वालों को लाभ के भी संकेत हैं।

5 तारीख को जन्में लोग-

5,14,23 में जन्म लेने वाले लोगों का अंक 5होता है। अंक 5 का स्वामी बुध है। पांच अंक वाले अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर खिंच लेते हैं। साथ ही आप परिस्थितियों को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं और हर परिस्थिती में आसानी से ढल जाते हैं। इसलिए लोग आपका सम्मान भी करते हैं। जो काम आपका इस साल नहीं हो पा रहा है वो 2019 में जरुर पूरा होगा। नए लोगों से भी आपका संपर्क बनेगा जो आपके करियर के लिए काफी सहयोगी रहेंगे।

6 तारीख को जन्में लोग-

इसमें 6,15 और 24 तारीख होते हैं इस तारीख को जन्म लेने वाले लोग 6 अंक में आते हैं। आपका स्वामी शुक्र है। कहा जाता है कि शुक्र जिसके स्वामी होते हैं वो कला प्रेमी होते हैं। साथ ही ये काफी स्टाइलिश होते हैं। चाहे वो कपड़े पहनने का हो या रहन सहन का या खान-पान का। आने वाला साल भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और अगर विवाह में बाधा आ रही है तो 2019 में दूर हो जाएंगी। जिसकी वजह से इस साल आपके खर्चे बढ़ जाएंगे।

7 तारीख को जन्में लोग-

7 अंक में वो लोग होते हैं जिनका जन्म 7, 16 और 25 तारीख को जन्में लोग आते हैं। 7 अंक का स्वामी केतु है। इस तारीख को जन्में लोग स्वभाव में चिड़चिड़े होते हैं लेकिन काफी खुले विचार के होते हैं जिससे लोग भी जल्दी जुड़ जाते हैं। इस अंक के लोग अगर अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आने वाला साल शुभ रहेगा। नौकरी ढ़ूढ रहे लोगों के लिए 2019 काफी अच्छा रहेगा इसलिए अगर इस साल सफलता नहीं मिली है तो निराश नहीं हों।

8 तारीख को जन्में लोग-

8, 17 और 26 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का अंक 8 माना जाता है। आठ अंक वालों के स्वामी शनि है। शनि जिनके स्वामी होते हैं उन्हें काफी लाभ मिलता है। लेकिन आपको इसके लिए नियमों विधानों के हिसाब से चलना होगा। आठ अंक वाले लोग जितना जल्दी गुस्सा करते हैं उतना ही जल्दी नार्मल भी हो जाते हैं। आठ अंक वाले लोग इस साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि इस अंक के लोग स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशान रहते हैं। date of birth rashifal

9 तारीख को जन्में लोग-

इस अंक में 9, 18 और 27 तारीख को जन्म लेने वाले लोग आते हैं। आठ अंको के स्वामी मंगल है। इस तारीख को जन्में लोग मन से काफी उत्साहित और ताकतवर इंसान होते हैं और हर परेशानियों का सामना करना इन्हें अच्छे से आता है। इस नए साल में आप फालतू खर्चों से बचें क्योंकि आपको धन की कमी आ सकती है। rashifal name word

