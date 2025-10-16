एटीएम बदलकर करते थे फ्रॉड, पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार, 67 कार्ड हुए बरामद

पुलिस ने इनके कब्जे से 67 एटीएम कार्ड, एक मोबाइल फोन, 2840 रुपए नकद, एक पैन कार्ड, तीन बिल, 15 कपड़े और चार अवैध चाकू बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज कुमार, धर्मेंद्र, नवलेश सिंह और गोपाल के रूप में हुई है। सभी मूल रूप से बिहार के गया और नवादा जिलों के रहने वाले हैं, जबकि वर्तमान में नोएडा के फेस-2 थाना क्षेत्र के नया गांव में रहते हैं।