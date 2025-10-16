एटीएम बदलकर करते थे फ्रॉड, पुलिस ने 4 आरोपी किए गिरफ्तार, 67 कार्ड हुए बरामद

नोएडा में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, PC-IANS
नोएडा : नोएडा की थाना फेस-3 पुलिस ने बीट पुलिसिंग और गोपनीय सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एटीएम पर टेप लगाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी न केवल एटीएम से पैसे निकालकर लोगों को चूना लगाते थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों को डराने के लिए अवैध चाकू भी साथ रखते थे।
पुलिस ने इनके कब्जे से 67 एटीएम कार्ड, एक मोबाइल फोन, 2840 रुपए नकद, एक पैन कार्ड, तीन बिल, 15 कपड़े और चार अवैध चाकू बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंकज कुमार, धर्मेंद्र, नवलेश सिंह और गोपाल के रूप में हुई है। सभी मूल रूप से बिहार के गया और नवादा जिलों के रहने वाले हैं, जबकि वर्तमान में नोएडा के फेस-2 थाना क्षेत्र के नया गांव में रहते हैं।
चारों आरोपी पहले से ही थाना फेस-3 में दर्ज मुकदमे में वांछित चल रहे थे। पुलिस जांच में पता चला कि यह गिरोह भीड़भाड़ वाले एटीएम को टारगेट करता था। गिरोह का एक सदस्य एटीएम के अंदर प्रवेश कर ग्राहक की मदद करने के बहाने उसका पिन नोट कर लेता था, जबकि दूसरा सदस्य बाहर पहरा देता था।
इससे पहले ये लोग एटीएम मशीन के कैश डिस्पेंसर पर काले रंग का टेप चिपका देते थे, जिससे ग्राहक द्वारा पिन डालने के बाद भी रुपए बाहर नहीं निकलते थे। जब ग्राहक असमंजस में पड़ता था तो गिरोह का सदस्य मदद करने का नाटक कर उसकी नजर बचाकर एटीएम कार्ड बदल देता था।
ग्राहक गलत कार्ड लेकर लौट जाता था और उसके बाद आरोपी असली कार्ड से पैसे निकाल लेते थे। कार्ड की लिमिट खत्म होने तक ये लोग कैश निकालते और फिर शॉपिंग कर कपड़े आदि खरीद लेते थे।
पुलिस ने बरामद 15 कपड़ों और तीन बिलों की पुष्टि भी पीड़ित के एटीएम कार्ड से हुई खरीदारी के रूप में की है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि एटीएम में किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद लेने से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।
