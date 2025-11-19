UP STF ने फर्जी रॉ-आफिसर को पकड़ा, जिसके लैपटॉप में था दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो, कई फर्जी दस्तावेज बरामद

UP News: नोएडा एसटीएफ ने बुधवार को एक फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सुमित कुमार है और उसके लैपटॉप से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े वीडियो भी मिले हैं। धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, इसलिए हर संदिग्ध की जांच की जा रही है। इसी दौरान ग्रेटर नोएडा से STF को खास इनपुट मिला और टीम पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट सोसाइटी में पहुंचकर आरोपी को नंगे पैर ही पकड़कर ले गई।