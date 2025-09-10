Weather forecast: उमस भरी गर्मी के बीच कल से फिर करवट लेगा मौसम, 11 से 16 सितंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट

Weather forecast: उत्तर प्रदेश में मौसम के तेवर लगातार बदल रहे हैं। मौसम विभाग ने 11 और 12 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जबकि 2 दिन की ब्रेक के बाद 15 और 16 सितंबर को फिर से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। यानी अगले कुछ दिनों तक कभी झमाझम बारिश तो कभी हल्की फुहारें लोगों को भिगो सकती हैं। इस बीच उमस और चिपचिपी गर्मी ने परेशानी बढ़ा दी है।
Weather forecast: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। बीते दो-तीन दिनों से पूर्वी यूपी के तराई क्षेत्र के जिलों में हल्की-फुल्की बारिश हो रही है। दिन में तेज धूप निकलने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी ने एक बार फिर बेहाल कर दिया। इसी बीच मौसम विभाग से राहत भरी खबर आई है। IMD ने एक बार फिर 11 और 12 सितंबर को पूर्वी यूपी में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। जबकि पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की फुहारे पड़ सकती है।
मानसून की विदाई वैसे तो 15 सितंबर तक इसकी डेट लाइन निर्धारित की गई। लेकिन इस बार मानसून 20 सितंबर के बाद इसके विदाई के आसार बन रहे। मानसून अपने विदाई से पहले एक बार फिर जमकर बरसेगा। मौसम विभाग ऐसे संकेत दे रहा। 11 और 12 सितंबर को जहां भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 और 16 सितंबर को एक बार फिर से तूफानी बारिश होने की संभावना हालांकि यह बारिश पूर्वी यूपी तक सीमित रहेगी।
गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बस्ती, सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।