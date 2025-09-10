Weather forecast: उमस भरी गर्मी के बीच कल से फिर करवट लेगा मौसम, 11 से 16 सितंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट

Weather forecast: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पल-पल बदल रहा है। बीते दो-तीन दिनों से पूर्वी यूपी के तराई क्षेत्र के जिलों में हल्की-फुल्की बारिश हो रही है। दिन में तेज धूप निकलने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी ने एक बार फिर बेहाल कर दिया। इसी बीच मौसम विभाग से राहत भरी खबर आई है। IMD ने एक बार फिर 11 और 12 सितंबर को पूर्वी यूपी में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। जबकि पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की फुहारे पड़ सकती है।