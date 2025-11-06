Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नोएडा

नोएडा में महिला की सिरकटी लाश मिली… हथेलियां भी गायब, पॉश इलाके का मामला

नोएडा के एक पॉश इलाके में एक महिला का शव मिला है। महिला का सिर शरीर से गायब है और उसकी हथेलियां भी कटी हुई हैं। आरोपी ने महिला की शिनाख्त न हो सके इसके लिए यह कारनामा किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 06, 2025

Symbolic Image.

नोएडा : उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक सनसनीखेज खुलासे ने सभी को हिला दिया। सेक्टर-108 के एक नाले से गुरुवार सुबह एक महिला का सिर और दोनों हाथ कटा निर्वस्त्र शव बरामद हुआ, जिसकी हथेलियां भी गायब हैं। यह मामला नोएडा के पॉश इलाके का है।

सुबह करीब 8 बजे स्थानीय निवासियों ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के किनारे सेक्टर-108 के नाले में तैरते शव को देखा और तुरंत थाना सेक्टर-39 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को बाहर निकाला, लेकिन दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम भी स्तब्ध रह गई। शव के सिर का कोई निशान नहीं था, जबकि दोनों हाथ कलाई से काटे दिए गए थे।

पुलिस के अनुसार, मरने वाली महिला की आयु 25 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है, लेकिन अब तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी। यह घटना बुधवार रात या गुरुवार तड़के की लग रही है, क्योंकि शव ताजा था। इलाके के निवासियों का कहना है कि यह पॉश रिहायशी क्षेत्र है, जहां अपराध की घटनाएं दुर्लभ हैं, इसलिए यह खबर तेजी से वायरल हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी नोएडा (सेंट्रल) ने एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर दिया। टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, साइबर सेल और लोकल इंटेलिजेंस शामिल हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जहां मौत का सटीक कारण और समय पता चलेगा।

डीसीपी ने बताया, 'यह एक सुनियोजित हत्या लग रही है। हम जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। फिलहाल, इलाके में पुलिस गश्त दोगुनी कर दी गई है।'

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 04:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / नोएडा में महिला की सिरकटी लाश मिली… हथेलियां भी गायब, पॉश इलाके का मामला

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘गंगाजल’ मूवी स्टाइल को पुलिस ने किया कॉपी? कोर्ट परिसर में वकीलों के साथ खींचतान; 4 सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड

strict action taken after confrontation between lawyers and noida police at aligarh district court
नोएडा

वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव, 48 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर बड़ी भविष्यवाणी

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा

दिल टूटने पर हिल गया दिमाग! वकालत के दौरान हुए प्रेम का खौफनाक अंत

crime scene
नोएडा

पश्चिमी विक्षोभ फिर हुआ एक्टिव, 5, 6, 7 और 8 नवंबर को इन इलाकों में अतिभारी बारिश का अलर्ट

climate change rain, Cloudburst, drizzle, flooding, heavy rain, Heavy Showers, hydro-meteorology rain, Light rain, live rain updates, meteorology training rainfall statistics, monsoon, Monsoon Update, pouring rain, precipitation, precipitation data, rain alert, rain forecast, rain training Google, rainfall, Rainfall Prediction, rainy season, real-time rain report, scattered showers, severe weather alerts, storm, stormy weather, Thunderstorm, training for rain safety, weather, weather education, weather Google training, weather report rain, weather tools tutorial, weather training, weather update, wet weather
नोएडा

नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर किसानों का हंगामा, सुरक्षाकर्मियों से हुई झड़प

नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.