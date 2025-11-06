नोएडा में महिला की सिरकटी लाश मिली… हथेलियां भी गायब, पॉश इलाके का मामला

सुबह करीब 8 बजे स्थानीय निवासियों ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे के किनारे सेक्टर-108 के नाले में तैरते शव को देखा और तुरंत थाना सेक्टर-39 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को बाहर निकाला, लेकिन दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर पहुंची पुलिस की टीम भी स्तब्ध रह गई। शव के सिर का कोई निशान नहीं था, जबकि दोनों हाथ कलाई से काटे दिए गए थे।