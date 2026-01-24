अब खुलेगा युवराज मेहता मौत का राज! SIT सौंपेगी सरकार को रिपोर्ट, 80 अफसरों से हुई पूछताछ

युवराज मेहता केस में 80 अधिकारियों से पूछताछ Source- X
Yuvraj Mehta Death Case: इंजीनियर युवराज मेहता की मौत मामले में आज बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। आज इस राज से पर्दा उठ जाएगा कि आखिर युवराज मेहता की मौत एक हादसा था या प्रशासन की लापरवाही। युवराज मेहता केस नोएडा प्रशासन को इस समय कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर SIT ने अपनी जांच पुरी कर ली है। SIT आज युवराज मेहता केस की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। पूरे देश की नजर आज SIT द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट पर टीकी है, जिसके युवराज की मौत का पुरा राज खुल जाएगा।
इंजीनियर युवराज मेहता केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने 80 अधिकारियों तीखे सवाल-जवाब किए हैं। अधिकारियों से पुछताछ के आधार पर SIT ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। SIT की जांच शुरु होने के साथ ही अधिकारियों में खौफ का माहौल है। योगी आदित्यनाथ इस रिपोर्ट के उन अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे,जिनकी जिम्मेदारी सामने आएगी। SIT की जांच में शुक्रवार को नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर में हलचल देखने को मिली। SIT ने NDRF, SDRF, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस, जिला प्रशासन, डिजास्टर मैनेजमेंट समेत 80 अधिकारियों के बायन दर्ज किए। SIT ने हर एक एंगल से इस केस की जांच की है। प्रशासन द्वारा हर उस कमी की जांच की गई है, जिसके कारण युवराज मेहता की मौत हुई।
16 जनवरी की रात युवराज अपनी एसयूवी चला रहे थे। सेक्टर 150 टी-पॉइंट के पास निर्माणाधीन प्लॉट में बेसमेंट के लिए खोदा गया गड्ढा पानी से भरा था। कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड नहीं था। घने कोहरे के कारण कार सीधे नाले में गिर गई। युवराज ने तुरंत अपने पिता को कॉल किया, जिसके बाद पिता मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन राहत कार्य नहीं हो पाया। फायर बिग्रेड की टीम के पास बचाव में इस्तेमाल होने वाले समानो की कमी थी। युवराज मेहता करीब 90 मिनट तक कार के छत पर बैठा रहा और मौत से लड़ता रहा। वहां मौजूद प्रशासन के अधिकारी और लोग युवराज की मौत का तमाशा देखते रहें, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया।
युवराज कार से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी धिरे-धिरे उनकी कार को डूबाता गया। पिता अपने बेटों को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें खुद तैरना नहीं आता था । वो वहां मौजूद लोगों से और पुलिस से अपने बच्चे की जान की भीख मांगते रहे, लेकिन पानी ठंडा होने का हवाला देकर सभी चुप रहे और किसी ने भी युवराज की मदद नहीं की।
