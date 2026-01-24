अब खुलेगा युवराज मेहता मौत का राज! SIT सौंपेगी सरकार को रिपोर्ट, 80 अफसरों से हुई पूछताछ

16 जनवरी की रात युवराज अपनी एसयूवी चला रहे थे। सेक्टर 150 टी-पॉइंट के पास निर्माणाधीन प्लॉट में बेसमेंट के लिए खोदा गया गड्ढा पानी से भरा था। कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी बोर्ड नहीं था। घने कोहरे के कारण कार सीधे नाले में गिर गई। युवराज ने तुरंत अपने पिता को कॉल किया, जिसके बाद पिता मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और फायर बिग्रेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन राहत कार्य नहीं हो पाया। फायर बिग्रेड की टीम के पास बचाव में इस्तेमाल होने वाले समानो की कमी थी। युवराज मेहता करीब 90 मिनट तक कार के छत पर बैठा रहा और मौत से लड़ता रहा। वहां मौजूद प्रशासन के अधिकारी और लोग युवराज की मौत का तमाशा देखते रहें, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया।