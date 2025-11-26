अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने का दिन



हमारे आधुनिक संवैधानिक इतिहास के प्रारंभिक चरण में ही, देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले सामान्य भारतीयों ने संविधान को भावनात्मक रूप से अपनाया। निर्माण के समय जनता की यह व्यापक स्वीकृति ही शायद हमारे संविधान की स्थिरता का मूल कारण है। इस प्रकार निर्मित संविधान न केवल समय की कसौटियों पर खरा उतरा है, बल्कि एक नवजात राष्ट्र को जिन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उनके बावजूद समय के साथ इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ी है। भारतीय संविधान में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा, राष्ट्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समझ तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों के अनुभवों से मिली सीख की परिपक्वता निहित है। इसने नागरिकों को अपनी भागीदारी पर भरोसा दिया है और शासन प्रणाली की बुनियाद को मजबूत रखा है। हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित है। हमारे संविधान की परिवर्तनशीलता इसकी सबसे बड़ी ताकत है।