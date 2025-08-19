अच्छा छायाचित्र वही जिसे देखकर फिर से देखने का मन करे

छायांकन दृश्यबंध कला है। एक दृश्य में और भी अनदेखे बहुत से दृश्यों को उद्घाटित करने की कला। कैमरा वहां प्रमुख नहीं होता, उससे दृश्य सिरजने वाला महत्त्वपूर्ण होता है। यह यथार्थ का अन्वेषण है। कैमरा बरतने वाला यदि कला-मन का होगा तो वह देखे-अदेखे की लय, गति और यति (ठहराव) को भी सौंदर्य प्रदान कर देगा।

विश्व छायांकन दिवस फोटोग्राफी से जुड़ी कला, इसके विज्ञान और इतिहास से ही नहीं जुड़ा है, यह इसमें निहित शिल्प का समर्पण है। कलाओं की वैदिक प्राचीन संज्ञा शिल्प कही गई है। शिल्प माने संगीत, नृत्य, नाट्य, वास्तु, चित्र और तमाम दूसरी कलाएं। शिल्प का अर्थ ही है, गढ़ना। सृजन के उत्स संग कौशल। छायांकन कला छवि में निहित सुंदर-असुंदर का भाव-भव है। सुप्रसिद्ध यूनानी कवि होमर ने भी कहा था, जो अभिनव है वही सुंदर है। छायांकन कला का सच भी यही है। मानव मन की संवेदनाओं, छाया-प्रकाश संयोजन और एक ही दृश्य में बहुत सा और भी जब चाहे आप वहां तलाश सकते हैं। अच्छा छायाचित्र वही होता है जिसे देखकर फिर से देखने का मन करे। छायांकन ही क्यों, दूसरी सभी कलाओं संग भी यही होता है। कुछ सुना और बार-बार सुनने का मन करे, नृत्य की कोई भंगिमा देखी और फिर से देखने को उत्सुक हों, प्रकृति को निहारा और फिर से उसके रंगों की लय में मन भटके-समझ लें वह अनुकरण नहीं अनुवर्तन है। माने गुणगान!