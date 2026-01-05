संपादकीय : बेटियों की किलकारी की चाहत का सुखद संकेत

भारत, चीन, अमरीका और यूरोप के कई देशों के अभिभावक इसमें शामिल हैं। इस सोच और सुधार के उपायों का ही असर है कि दुनिया में 25 साल में 70 लाख बच्चियों को मरने से बचाया गया है लेकिन, इसी तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि अब भी हर साल दस लाख से ज्यादा बच्चियों को कोख में ही खत्म किया जा रहा है। पिछले 45 साल में मां के गर्भ में ही मारी गईं बच्चियों की संख्या पांच करोड़ से ज्यादा है। यह दर्शाता है कि बच्चे-बच्ची के भेद के किस्से को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। यह बात भारत पर भी शब्दश: लागू होती है। यहां विश्व के विकसित देशों की तुलना में चुनौतियां और मुश्किलें कुछ ज्यादा ही रही हैं। कम शिक्षा, रूढि़वादी पितृत्व सोच, अंधविश्वास और भ्रांतियां यहां हमेशा व्याप्त रही हैं।