अमरीका की दो प्रमुख एआइ कंपनियों, सैन फ्रांसिस्को स्थित ओपनएआइ और वैश्विक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म हगिंग फेस के बीच एक हैरान करने वाली घटना ने एआइ के खतरनाक पहलू को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है। ओपनएआइ अपने सबसे उन्नत एआइ मॉडल्स (जीपीटी.5.6 सोल और उससे भी शक्तिशाली गुप्त मॉडल) की साइबर क्षमताओं का परीक्षण एक सुरक्षित एवं अलग-थलग वातावरण ‘सैंडबॉक्स’ में कर रहा था। परीक्षण में सफल होने की अंधी धुन में वह एआइ मॉडल इतना अतिकेंद्रित हो गया कि उसने दो ऐसे अज्ञात सुरक्षा छिद्रों (जीरो-डे कमजोरियों) का पता लगा लिया, जिनके बारे में किसी इंसान को जानकारी नहीं थी।

इन्हीं खामियों का फायदा उठाकर उसने सैंडबॉक्स की डिजिटल दीवारों को तोड़ा, खुद को इंटरनेट से जोड़ा और चोरी किए गए गुप्त पासवर्ड के सहारे हगिंग फेस के प्रोडक्शन डेटाबेस में सेंध लगाकर वहां से अपने टेस्ट के जवाब चुरा लिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पूरा हमला शुरू से अंत तक पूरी तरह से स्वायत्त ऑटोनॉमस था, यानी एआइ एजेंट ने खुद निर्णय लिए, खुद हैकिंग टूल्स बनाए और बिना किसी इंसानी निर्देश के यह सब कर दिखाया। एआइ अब महज एक निष्क्रिय औजार नहीं रहा, बल्कि एक स्वायत्त अभिकर्ता एजेंट बन चुका है, जो इंसानी नियमों और डिजिटल दीवारों को तोडक़र खुद निर्णय ले सकता है और विनाशकारी कदम उठा सकता है। सबसे बड़ा संदेश यह है कि पारंपरिक सुरक्षा घेरे (सैंडबॉक्स और फायरवॉल) अब एआइ के सामने बेअसर हो चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह हमला सीमाओं (बॉर्डर्स) से परे था, इसलिए कोई भी देश, चाहे वह अमरीका हो, भारत, चीन या यूरोप भी इस खतरे से अछूता नहीं है।