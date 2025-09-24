चाबहार पर संकट: प्रतिबंध से भारत की रणनीति डगमगाई

1947 में देश के विभाजन के बाद संपूर्ण मध्यपूर्व, मध्य एशिया और यूरोप से भारत भौगोलिक तौर पर दूर हो गया, जिसे पाटने में चाबहार की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के कारण चाबहार पोर्ट भारत के लिए अहम है। ग्वादर पोर्ट ‘चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी)’ का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। पाकिस्तान स्थित ग्वादर पोर्ट के जरिए चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन को लगता है कि वह ग्वादर के जरिए यूरोप के देशों तक भारत की पहुंच को रोकने में कामयाब रहेगा, लेकिन ईरान में चाबहार के जरिए भारत ने चीनी मंशा को मुंहतोड़ जवाब दिया है। चाबहार पोर्ट से ग्वादर पोर्ट की समुद्री दूरी 100 किमी से भी कम है। ईरान और चीन के बीच वर्ष 2020 में 400 बिलियन डॉलर की महत्त्वाकांक्षी डील हुई थी, जिसके अंतर्गत ईरान चीन को बेहद सस्ते मूल्य पर गैस और तेल की आपूर्ति करता है और बदले में चीन ईरान में निवेश करता है। वर्ष 2018 में अमेरिका एकतरफ़ा रूप से ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से बाहर हो गया था। अप्रैल 2019 में ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि भारत-ईरान से तेल नहीं खरीदे और भारत ने मई 2019 से ईरान से तेल खरीदना पूर्णत: बंद कर दिया। ईरान से तेल आयात करने वाले देशों में भारत, चीन के बाद दूसरे स्थान पर था।