बच्चे चाव से पढ़ते हैं, आप जरा एक किताब तो देकर देखिए…

किताबों में बच्चों की दिलचस्पी जगाने में स्कूलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। विद्यालय अपने स्तर पर पुस्तक प्रदर्शनियों का नियमित आयोजन करवाएं तो यह भी काफी मददगार होगा। सरकारी स्कूल चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट की किफायती दामों वाली किताबों की प्रदर्शनी लगा सकते है। लेखकों, संपादकों, प्रकाशकों, समाज चिंतकों की भी बच्चों के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। समाज में स्थापित लेखक बच्चों के लिए भी कुछ सुरुचिपूर्ण लिखने में भूमिका निभा सकते हैं। मात्र दूसरी भाषाओं का लिप्यांतरण और उपदेशात्मक ही नहीं, बल्कि बच्चों को गुदगुदाने वाला तथा उन्हें ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से रोचक तरीके से परिचित कराने वाला। प्रकाशकों से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे बच्चों की गुणवत्तापूर्ण किताबों के मूल्य को कुछ कम करें। ये सभी सामूहिक प्रयास हमें फिर उस स्थिति में पहुंचा सकते हैं, जिसमें बच्चे मोबाइल नहीं, किताबों की जिद करने लगें। ध्यान रहे एक प्रबुद्ध समाज के निर्माण के लिए इसके सदस्यों का ज्ञानवान होना जरूरी है और ज्ञान का रास्ता किताबों व अनुभव से होकर गुजरता है। नि:संदेह मोबाइल भी हमारे ज्ञानवर्धन में मददगार है, लेकिन वह नियंत्रणविहीन है और उसकी सामग्री सतही है। किताबें आपके नियंत्रण में हैं और गहरी हैं। आप इस बार अपने बच्चे के लिए दो किताबें लाकर तो देखिए।