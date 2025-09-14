स्वच्छ वायु आंदोलन: जीवन और अर्थव्यवस्था की जरूरत

वायु प्रदूषण को कम करने से कृषि नुकसान में कमी 400 से 3300 करोड़ अमरीकी डॉलर के मध्य की बचत का साधन बन सकती है। यही नहीं वायु प्रदूषण से वैश्विक अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। एक अनुमान के अनुसार लगभग 8 लाख करोड़ अमरीकी डॉलर के नुकसान का कारण भी अस्वच्छ वायु ही है, जो कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत से भी अधिक है। यह राशि मूलत: प्रदूषण जनित रोगों से निपटने के लिए मुहैया करवाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की जा रही है। स्वच्छ वायु प्रदान करने की दिशा में विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बीच भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए भारत ने वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए 2030 के तय लक्ष्यों को पांच वर्ष पूर्व ही हासिल कर लिया है, इसी क्रम में वाहन प्रदूषण रोकने के लिए भी अनेक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। वायु प्रदूषण के लिए सबसे अधिक दोषी बेतरतीब शहरी परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए वर्ष 2014 के बाद प्रभावी कदम उठाए गए हैं और उसी का परिणाम है कि इन 10 वर्षों में भारत में मेट्रो रेल का कवरेज 250 किलोमीटर से बढ़कर 1000 किमी हो गया है तथा लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइनें अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। यही नहीं बड़े शहरों के आसपास के क्षेत्रों से बढ़ते दैनिक यात्रियों के भार को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों को रैपिड रेल से जोड़कर व्यक्तिगत वाहनों में निर्णायक कमी लाने का ठोस प्रयास किया गया है। यूरोपीय देशों में अपेक्षाकृत रूप से बेहतर पर्यावरण एवं स्वच्छ वायु के पीछे प्रभावी शहरी सामुदायिक परिवहन भी है। यदि सामुदायिक परिवहन को नियोजित रूप में प्रत्येक शहर और उससे जुड़े कस्बों तक लागू कर दिया जाए तो उससे स्वच्छ वायु में एक व्यापक वृद्धि होगी तथा मानव दुर्घटना में भी कमी आएगी।