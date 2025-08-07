क्रिप्टो, ब्लैक मनी और साइबर क्राइम: अनियंत्रित त्रिकोण व भरोसे का संकट

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा भी पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास के जैसे ही इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि क्रिप्टो में लेन-देन करने से पहले व्यक्ति को खुद सावचेत रहना चाहिए। भारत में वर्ष 2013 से 2017 तक आरबीआई ने लगातार क्रिप्टो व डिजिटल मुद्राओं में लेन-देन के संबंध में कई तरह के प्रश्नचिह्न खड़े किए। 2018 में आरबीआई ने इसके लेन-देन को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद कुछ क्रिप्टो एक्सचेंज जो वैधानिक रूप से भारत में संचालन कर रहे थे, वे सुप्रीम कोर्ट में गए, तो कोर्ट ने 2020 में आरबीआई के क्रिप्टो में लेन-देन को प्रतिबंधित करने के निर्णय को पलट दिया था।