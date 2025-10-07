जीवनरक्षक अस्पतालों में घातक सुरक्षा चूक

राजधानी जयपुर में उस मशीन को आने में सवा घंटा लग गया तो प्रदेश के बाकी शहरों में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अस्पताल प्रबंधन अपने स्टाफ के जान बचाकर भाग जाने की बात स्वीकार नहीं करेगा, पर क्या निजीकरण के इस दौर में ज्यादातर अस्पतालों में मध्यम और निचले वर्ग का स्टाफ बाहरी कंपनी से ठेके पर ही नहीं लिया जाता? यह स्टाफ अग्निकांड आदि आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित तो नहीं ही होता। ऐसा नहीं कि दूसरे देशों में हादसे नहीं होते, पर वहां जिम्मेदार लोगों को कठोर सजा देते हुए पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी सबक भी सीखे जाते हैं, लेकिन हमारा तंत्र चंद दिन की चर्चा के बाद फिर अगले हादसे तक गहरी नींद सो जाता है। सिनेमाघर, मॉल और मनोरंजन पार्क के हादसों की चर्चा फिलहाल न भी करें तो क्या यह आंकड़ा हमारे तंत्र को शर्मसार करने वाला नहीं कि जनवरी 2020 से अक्टूबर 2024 के बीच ही देश भर में 100 से भी ज्यादा अस्पतालों में अग्निकांड हुए। अस्पताल में आग का सबसे भयावह हादसा 2011 का माना जाता है, जब कोलकाता के एएमआरआइ अस्पताल में लगी आग में 89 लोग मारे गए थे। जांच से पता चला कि आग बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट होने से लगी, जहां अवैध रूप से ज्वलनशील सामग्री जमा थी। चौंकाने वाली बात यह कि अस्पताल का फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम भी बंद था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी समय लगा। फिर 2021 में विरार (मुंबई) के कोविड अस्पताल में लगी आग में 13 लोग मारे गए। बदइंतजामी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां इमरजेंसी एग्जिट ढूंढना भी मुश्किल हुआ।