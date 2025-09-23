डीएफआइ: वित्तीय क्रांति या आतंक का नया हथियार?

डीफाई के खतरे उसके फायदों से तुलना करके समझने चाहिए। इसके फायदों में वित्तीय समावेशन यानी हर नागरिक के लिए सुलभता, ज्यादा तरलता, पारदर्शिता, कम खर्च, अन्य ऐप्स से जुड़ाव और किसी बड़े अधिकारी से इजाजत न लेना हैं। लेकिन याद रखें, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इसमें अपराधों का खतरा बहुत बड़ा है। डीफाई के छिपे खतरे उसे प्रचार करने के तरीके से पता चलते हैं। यह खुद चलने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर आधारित है, जिन्हें अपराधी या आतंकी हैक कर सकते हैं। डीफाई का नियंत्रण विकेंद्रित स्वायत्त संगठनों के हाथ में होता है। ये वे लोग हैं, जो प्रोजेक्ट के टोकन रखते हैं और फैसले लेते हैं। ऐसी व्यवस्था से नियमों में अनिश्चितता और जिम्मेदारी की कमी आती है। डीफाई बिना देश की सीमाओं का है और लोग गुमनाम रह सकते हैं। इससे साइबर हमलों से चुराए पैसे वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिना चेता-चिह्नित वॉलेट से लेन-देन ट्रेस करना कठिन है। गलत लोग अलग-अलग ब्लॉकचेन, क्रिप्टो मिक्सर, गुमनामी बढ़ाने वाले टूल्स और हर बार नया वॉलेट यूज़कर अपना पता छिपा लेते हैं। पैसे पाने वाला व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि पैसा कहाँ से आया। संदिग्ध पैसे वाले अकाउंट को ब्लॉक करना भी आसान नहीं।