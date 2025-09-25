सम्पादकीय : लद्दाख में अहिंसक आंदोलन का हिंसक होना चिंताजनक

लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर चल रहे अहिंसक आंदोलन का हिंसक उपद्रव में बदल जाना गहरी चिंता का विषय है। सरकार और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता से ठीक पहले इस तरह का उपद्रव बताता है कि कोई पक्ष ऐसा भी है जो समाधान नहीं चाहता। भाजपा कार्यालय, मुख्य चुनाव आयुक्त का दफ्तर व सीआरपीएफ की गाड़ी को जलाए जाने जैसी घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि इसमें बाहरी या निहित स्वार्थी तत्व सक्रिय हो सकते हैं। हिंसा में चार लोगों की मौत ने इस घटना की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। आंदोलन की अगुवाई करने वाले सोनम वांगचुक की छवि अब तक गांधीवादी पर्यावरण कार्यकर्ता की रही है। उनका यह कहना महत्त्वपूर्ण है कि हिंसा पर उतरे लोग इससे पहले कभी आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। यदि यह सच है, तो पता लगाना जरूरी है कि वे कौन थे और किसके इशारे पर आए। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का आरोप है कि वांगचुक के कुछ बयानों ने हालात को भड़काया। उन्होंने 'अरब स्प्रिंग' और पड़ोसी देशों के 'जेन-जी' आंदोलनों का हवाला देकर उकसाया। सरकार को संदेह है कि वांगचुक की संस्था को विदेशों से अवैध धन मिल रहा है। इस संदेह की जांच जरूर होनी चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच शुरू कर चुकी है।