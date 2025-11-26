संपादकीय: सिर्फ ट्रॉफी पर नहीं, हर कदम पर तालियां चाहिए

इसी चमक-धमक के पीछे एक और सच छिपा है- बैतूल जिले के छोटे से गांव टेमनी का। यहां से तीन युवा लड़कियां फुटबॉल के मैदान में राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची हैं। यह कहानी चकाचौंध से दूर, मिट्टी के उन रास्तों की है जहां न फुटबॉल का मैदान होता है, न स्पोट्र्स जूते, न प्रशिक्षक। लेकिन सपने होते हैं- जिद्दी और बेहद मजबूत। टेमनी की लड़कियों की तरह देश के अनगिनत गांवों में कई प्रतिभाएं चुपचाप पसीना बहा रही हैं। महिला फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी खेल, गांवों में रहने वाली अधिकांश लड़कियों का पहला मुकाबला खेल से कम, सामाजिक नजरों से ज्यादा होता है। मैदान पर जाने से पहले ही उन्हें घर-परिवार की मानसिकता, सुरक्षित ढांचे की कमी और खेल की सुविधाओं के अभाव से जूझना पड़ता है। लड़कियां जब अभ्यास करती हैं तो उन्हें 'स्पोट्र्स इन्फ्रास्ट्रक्चर' कम और 'गांव की जमींदोज जमीन' ज्यादा मिलती है। उनकी कोचिंग इसलिए नहीं पनपती, क्योंकि गांवों में प्रशिक्षकों की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है।