एलन मस्क के एआइ सपने और धरातल की हकीकत



अब तक हुई चारों औद्योगिक क्रांतियों में से किसी ने भी रोशनी या ध्वनि की रफ्तार को मात देते हुए ऐसे परिणाम दिए हैं क्या? जेट और इंटरनेट के दौर में आज भी दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के देशों में किसान जानवरों के साथ हल चलाते हुए दिखाई देते हैं। हर काम करने के लिए रोबोट और एआइ एप्लिकेशंस होंगे, लेकिन उनकी पहुंच कितनी दूर तक होगी और उन्हें इस्तेमाल करना कितना सस्ता होगा? अगर मस्क की कल्पना का संसार सामने आता है तो जाहिर है कि एआइ बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और आमदनी को प्रभावित कर चुका होगा। मस्क ने जिस तरह की अवधारणा को आगे बढ़ाया है, उसका जिक्र लेखक स्कॉटिश लेखक इयान एम. बैंक्स ने अपनी विज्ञान-कथा शृंखला में किया है जिसका नाम है 'कल्चर'। इसमें कल्पना की गई है कि सुपर इंटेलिजेंस एआइ इंसानों को काम के बंधन से आजाद कर देती है और धन-दौलत को अर्थहीन बना देती है। लेकिन यह बदलाव कैसे संभव होगा, इस पर बैंक्स की किताबें मुनासिब रोशनी नहीं डालतीं। मस्क इसके लिए 'यूनिवर्सल हाइ इनकम' नाम की अवधारणा को आगे करते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारें लोगों को एक तय आय मुहैया कराएंगी। आठ अरब की आबादी वाली दुनिया में जहां तमाम तरह की असमानताएं, बाधाएं, नाइंसाफियां और विभाजन मौजूद हैं, क्या ऐसा कर पाना सचमुच संभव है? ऐसी स्थिति में बाजार का क्या होगा? अर्थव्यवस्थाएं कहां होंगी?