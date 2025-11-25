Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

एलन मस्क के एआइ सपने और धरातल की हकीकत

मस्क के मुताबिक, उस समय तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआइ) आ चुकी होगी, जो क्षमताओं में इंसान के समकक्ष होंगी।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Shaily Sharma

Nov 25, 2025

बालेन्दु शर्मा दाधीच, तकनीकी विषयों के जानकार

टेस्ला के सीईओ और इनोवेटर एलन मस्क एकदम अलग और नए क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हाल में अमरीका-सऊदी निवेश मंच की बैठक में कहा कि अगले 10 से 20 साल के भीतर पैसा मायने नहीं रखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट ऐसी स्थिति ले आएंगे कि इंसान के लिए काम करने की अनिवार्यता नहीं रह जाएगी। काम करें या न करें, यह एक वैकल्पिक सवाल होगा। वैसे ही, जैसे आप चाहें तो बाजार से सब्जी ला सकते हैं या अपने बगीचे में खुद सब्जियां उगा सकते हैं। सब्जियां उगाना काफी मेहनत का काम है लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि वह उन्हें पसंद है। जैसे वक्त काटने के लिए कुछ लोग खेल खेलते हैं और कुछ वीडियो गेम, वैसे ही कुछ लोग अगर चाहें तो काम करेंगे।


मस्क के मुताबिक, उस समय तक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआइ) आ चुकी होगी, जो क्षमताओं में इंसान के समकक्ष होंगी। तब दुनियाभर में काम कर रहे करोड़ों कुशल रोबोट उत्पादकता का ऐसा गुबार उठाएंगे कि हमारे लिए काम करने की मजबूरी नहीं रहेगी। ऑटोमैटिक ढंग से चलने वाली दुनिया का यह सपना, एक हजार अरब डॉलर की तनख्वाह लेने वाले मस्क के लिए अमरीका के शानदार दफ्तर में बैठकर देखना आकर्षक है, लेकिन जब इसे भारत, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका की नजर से देखते हैं तो वह हकीकत से कटा हुआ दिखाई देता है। वह आज की कड़वी सच्चाइयों को छिपा देता है और यह भी सवाल उठाता है कि इस 'रोबोट स्वर्गÓ का फायदा किसे मिलेगा और कब मिलेगा? माना कि दुनिया में शारीरिक काम करने के लिए रोबोट होंगे और मानसिक काम करने के लिए चैटबॉट, बॉट्स या ऑटोमैटिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन तथा वेब सेवाएं। वाहन भी अपने आप चल रहे होंगे और बहुत सारे सिस्टम भी इंसानी इनपुट पर निर्भर नहीं होंगे। फिर भी, मस्क जिस रफ्तार से दुनिया का कायाकल्प हो जाने की कल्पना कर रहे हैं वह दूर की कौड़ी लगती है।


अब तक हुई चारों औद्योगिक क्रांतियों में से किसी ने भी रोशनी या ध्वनि की रफ्तार को मात देते हुए ऐसे परिणाम दिए हैं क्या? जेट और इंटरनेट के दौर में आज भी दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के देशों में किसान जानवरों के साथ हल चलाते हुए दिखाई देते हैं। हर काम करने के लिए रोबोट और एआइ एप्लिकेशंस होंगे, लेकिन उनकी पहुंच कितनी दूर तक होगी और उन्हें इस्तेमाल करना कितना सस्ता होगा? अगर मस्क की कल्पना का संसार सामने आता है तो जाहिर है कि एआइ बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार और आमदनी को प्रभावित कर चुका होगा। मस्क ने जिस तरह की अवधारणा को आगे बढ़ाया है, उसका जिक्र लेखक स्कॉटिश लेखक इयान एम. बैंक्स ने अपनी विज्ञान-कथा शृंखला में किया है जिसका नाम है 'कल्चर'। इसमें कल्पना की गई है कि सुपर इंटेलिजेंस एआइ इंसानों को काम के बंधन से आजाद कर देती है और धन-दौलत को अर्थहीन बना देती है। लेकिन यह बदलाव कैसे संभव होगा, इस पर बैंक्स की किताबें मुनासिब रोशनी नहीं डालतीं। मस्क इसके लिए 'यूनिवर्सल हाइ इनकम' नाम की अवधारणा को आगे करते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारें लोगों को एक तय आय मुहैया कराएंगी। आठ अरब की आबादी वाली दुनिया में जहां तमाम तरह की असमानताएं, बाधाएं, नाइंसाफियां और विभाजन मौजूद हैं, क्या ऐसा कर पाना सचमुच संभव है? ऐसी स्थिति में बाजार का क्या होगा? अर्थव्यवस्थाएं कहां होंगी?


एलन मस्क की तुलना में कुछ दूसरे आइटी दिग्गजों ने एआइ से आने वाले बदलाव को थोड़ा अधिक व्यावहारिक नजरिए से देखा है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स एआइ के कारण काम के सप्ताह को 2-3 दिनों तक कम होते देखते हैं जो काल्पनिक तो लगता है लेकिन मस्क की बातों जितना नहीं। मस्क की 'यूनिवर्सल हाइ इनकम' के बरक्स ओपन एआइ के सैम ऑल्टमैन 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' की बात करते हैं, जहां उनकी दिशा अलग है। उनका कहना है कि अगर एजीआइ की वजह से कामगार प्रभावित होते हैं तो सरकारें उनके लिए एक न्यूनतम आय की व्यवस्था करें। यह असंभव नहीं है और कुछ हद तक सामाजिक सुरक्षा जैसा ही है। अमरीका जैसे बहुत सारे देशों में नौकरी छूटने पर कर्मचारियों को सरकारी भत्ता मिलने लगता है।


अब कुछ गहरे सवाल, जिनमें से एक यह कि 'अगर कंप्यूटर और रोबोट हर काम आपसे बेहतर कर सकते हैं, तो आपकी जिंदगी का अर्थ क्या रहा?' एलन मस्क कहते हैं कि हमारी जिंदगी का अर्थ फिर भी रहेगा और वह है- एआइ को अर्थ देना (सफल बनाना)। यह बहुत हल्का और सतही जवाब है। जीवन के अर्थ के बारे में जानना है तो उन्हें भारत की ओर देखना चाहिए, हमारे दर्शन और चिंतन की ओर देखना चाहिए। और नहीं तो पश्चिमी दुनिया के महान दार्शनिकों को ही पढ़ लेना चाहिए। अगर हमारे जीवन से काम गायब हो जाए तो वह सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं होगा। वह इंसान के होने के मकसद को ही बदल देगा। अगर मस्क के सपनों की दुनिया आई भी तो क्या हम उसे न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित बना सकेंगे? या फिर वह चंद अमीर देशों और अमीर लोगों तक सीमित रहेगी, जिनके लिए काम एक वैकल्पिक चीज होगा और पैसा कोई मुद्दा नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Nov 2025 01:43 pm

Hindi News / Opinion / एलन मस्क के एआइ सपने और धरातल की हकीकत

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

तब धरम जी बोले थे- भगवान सदा मुझ पर मेहरबान रहे हैं…

ओपिनियन

संपादकीय : जरूरी है निर्दोष कैदियों को मुआवजे का प्रावधान

ओपिनियन

आपकी बातः दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर अंकुश के क्या स्थायी समाधान हो सकते है?

ओपिनियन

कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: आहत और राहत

ओपिनियन

जबरन धर्मान्तरण के विरुद्ध गुरु तेग बहादुर जी की अमर शहादत

guru tegh bahadur
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.