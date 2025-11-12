समानता की शुरुआत शब्दों से: भाषा बदलिए, समाज बदलेगा

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की मानसिक संरचना का आईना है। हम जैसे शब्द बोलते हैं, वैसे ही सोचते हैं और जब शब्दों में ही लिंग का पूर्वाग्रह रचा-बसा हो तो समानता का सपना अधूरा रह जाता है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने यह दिखाया कि जब हम व्यक्ति, लोग या इंसान जैसे शब्द पढ़ते हैं, तो अधिकांश दिमागों में एक पुरुष की छवि बनती है- स्त्री की नहीं। 630 अरब से अधिक शब्दों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि ‘व्यक्ति’ की सांस्कृतिक परिभाषा आज भी पुरुष-केंद्रित है। यह अंग्रेजी शब्द जो सुनने में तटस्थ लगते हैं- जैसे चेयरमैन, फायरमैन- वास्तव में पुरुषवादी सोच से उपजे हैं। इसीलिए चेयरपर्सन या फायरफाइटर जैसे शब्दों का प्रयोग केवल व्यावरणिक सुधार नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सुधार है। यह समस्या केवल भाषा तक सीमित नहीं रही। यह अब उन मशीनों और एल्गोरिद्म में भी समा गई है, जो हमारे निर्णय तय करते हैं- नौकरी से लेकर सुरक्षा और स्वास्थ्य तक। इस प्रवृत्ति का चर्चित उदाहरण ए-ई- कॉमर्स कंपनी का है। कंपनी ने कुछ वर्ष पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भर्ती प्रणाली विकसित की, जो पुराने आवेदन पत्रों के आंकड़ों से सीखकर यह तय करती थी कि कौन-सा उम्मीदवार नौकरी के लिए ‘सबसे योग्य’ है। शुरुआत में इसका उद्देश्य था- मानव पक्षपात को समाप्त करना, पर परिणाम इससे बिलकुल विपरीत निकले। इस प्रणाली ने स्वतः ही महिलाओं को तकनीकी और प्रबंधकीय पदों से कम उपयुक्त बताना शुरू कर दिया।