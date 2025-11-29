आभूषण बाजार का टिकाऊ समाधान है फिक्स्ड मेकिंग चार्ज



स्वर्णाभूषणों की बिक्री मूल्य के दो प्रमुख घटक हैं। पहला गहने में लगे सोने की कीमत तथा दूसरा गहनों के गढऩे में हुए खर्चे यानी 'मेकिंग-चार्जेज'। आमतौर पर मेकिंग चार्ज गहने में लगे सोने की कीमत (बिक्री के समय) के कुछ प्रतिशत के रूप में तय किया जाता है यानी सोने के भावों में उतार-चढ़ाव की स्थिति में मेकिंग चार्जेज भी बढ़ते-घटते रहते हैं। पिछले कुछ समय में न केवल सोने के बढ़ते दामों, बल्कि परिणाम स्वरूप अधिक मेकिंग चार्ज ने भी आभूषणों की कीमतों को अत्यधिक बढ़ाया है। सवाल यह है कि क्या स्वर्णाभूषणों के मेकिंग चार्ज वसूलने का यह आधार तर्कसंगत है? आभूषणों के मेकिंग चार्ज में कारीगरों के मेहनताने तथा अन्य खर्चों के अलावा इसमें एक भाग गढ़ाई में होने वाली सोने की छीजत का भी होता है। मेकिंग चार्ज का पहला घटक यानि अन्य खर्चे तय होते हैं तथा धातु की कीमतों के साथ घटते-बढ़ते नहीं हैं। इसलिए इनको क्रेता से सोने की कीमत के प्रतिशत के रूप में वसूलने का क्या औचित्य है?