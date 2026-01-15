भीड़ जुटाकर उपदेश बरसाना लोकतंत्र नहीं

मंत्रियों का बहुत ज्यादा समय दौरों और आम सभाओं में खर्च होता है। ये दौरे जनसम्पर्क के नाम पर किए जाते हैं। सरकारी लवाजमे और धनराशि के बल पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नए-नए भवनों और योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास इन कार्यक्रमों का रूप होता है। इन पर सरकारी धन खर्च करने का बहाना मिल जाता है। खर्च के अलावा प्रत्येक मंत्री के दौरे पर जितना लवाजमा और सरकारी मजमा जुड़ता है, वह धन के अपव्यय और कामकाज के लिए क्षतिकारक होता है। पं. जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही यह धारणा बनी हुई है कि बड़ी-बड़ी सभाओं में भाषण करने से जनसम्पर्क और समर्थन बढ़ता है। यह मानना सरासर गलत है। भीड़ तंत्र को लोकतंत्र कदापि नहीं कहा जा सकता। राजपुरुषों के नाम पर भीड़ जुटा-जुटाकर उपदेश बरसाना राजतंत्र भले ही हो, लोकतंत्र नहीं है। शासन करने का श्रेष्ठ उपाय है, लोकहितकारी काम करना। लोकहितकारी शासक लोक को नहीं भूल सकता। काम के मुकाबले शब्दजाल से लोगों को रिझाने की उम्र छोटी होती है। शासक काम करे और शासकीय दल उसके किए गए कामों की जानकारी जन-जन तक पहुंचाए, यही श्रेष्ठ कार्य है। जनसम्पर्क जैसे राजनीतिक एवं लोकप्रिय कर्म राजनीतिक दल करें। शासक जब अपना समय जनसम्पर्क एवं राजनीतिक कार्यों में खर्च करते हैं, उनके शासन की उम्र कम हो जाती हैं। मेरे कहने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि मंत्री अपने मतदाताओं से सम्पर्क न रखे। इसके विपरीत मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि निर्वाचकों से सम्पर्क रखना जरूरी है। जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी मतदाताओं का विश्वास बनाए रखने की है। उसका तरीका दूसरा होता है। अपने इलाके के मसलों पर समय- समय पर सामूहिक रूप से विचार-विमर्श करना, दल के कार्यकर्ताओं के जरिए उनके सुख-दु:ख की जानकारी रखना, शादी-गमी के मौकों पर आना-जाना, पत्र-व्यवहार करना और दौरे का नियत कार्यक्रम बनाए रखना। किन्तु भीड़ भरी सभाओं में ज्यादातर सरकारी अफसर, मंत्री की आंखों में आकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं।