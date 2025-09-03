एआइ से बढ़ती नैतिक चिंताएं, जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता

कारोबार और बैंकिंग में एआई ने कागजी कार्रवाई, लोन प्रोसेसिंग, ग्राहक सेवा, जोखिम मूल्यांकन और धोखाधड़ी रोकने जैसे काम सहज कर दिए हैं। कंपनियां अब गतिशीलता, दक्षता और लागत में कमी के साथ कार्य कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था में भी एआई से लैस सीसीटीवी, फेस रिकॉग्निशन और अन्य स्वचालित प्रणालियां सुरक्षा को मजबूत बनाती हैं। हर दिन 24 घंटे लगातार काम करने की क्षमता और जटिल समस्याओं के समाधान की योग्यता इस तकनीक को आधुनिक समाज की अनिवार्य जरूरत बना चुकी है। इस कारण दुनिया के सभी देशों में सरकारें और बड़ी कंपनियां एआई में भारी निवेश कर रही हैं, ताकि तकनीकी दौड़ में अग्रणी बनी रहें और मानव जीवन को बेहतर बनाया जा सके। आम नागरिक अब बैंक, अस्पताल, विद्यालय या कार्यालय में तेज़ और सटीक सेवा प्राप्त करने लगे हैं। लेकिन इस प्रगति के साथ अनेक चुनौतियां भी हैं।