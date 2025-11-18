शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी कितनी संभव?



दरअसल, वे भारत के उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी 'चिकननेक' का नाम लेकर भारत को धमकी दे रहे थे। उसके ठीक बाद हमारे विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बिम्सटेक समूह के लिए 'कनेक्टिविटी हब' के रूप में भारत के पूर्वोत्तर का महत्त्व बताया था। बिम्सटेक में भारत के साथ खुद बांग्लादेश और भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड भी हैं। ऐसे में बांग्लादेश को खूब समझ होनी चाहिए कि वह ऐसे मजबूत समूह को नाराज कर क्या कर सकेगा। अपनी सरकार के खिलाफ हिंसा के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आईं। अब उन्हें फांसी की सजा देने के साथ ही बांग्लादेश फिर से हिंसा की भेंट चढ़ चुका है। इसके और अधिक तीव्र होने की आशंका है। अपने देश के हालात का हवाला देकर वह भारत में रह सकती हैं। जान का खतरा होने पर वैसे भी राजनीतिक लोगों के अपने देश से निर्वासित होने पर शरण देने को अंतरराष्ट्रीय कानून मान्यता देते हैं। फिलहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले मुहम्मद युनूस पहले ही देश में चुनाव कराने की घोषणा कर चुके हैं। शेख हसीना की पार्टी को चुनाव में शामिल होने दिया जाए, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी तो हिंसा में उबलते देश में चुनाव हो, इसी पर ही संशय है।