कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष विशेष : गांधी जी के नाम पर

जनता पार्टी के नेता भी कमाल के हैं। जिस दिन राजघाट पर जनता सांसदों ने एक होकर शासन चलाने को शपथ खाई, उसी दिन से आपस मेें लड़ रहे हैं। इस युद्ध से हार मानकर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने हाल ही में छह महीने की मोहलत और मांग ली। उन्होंने कहा है कि छह माह बाद जनता पार्टी में फूट समाप्त हो जाएगी। जनता सांसदों ने गांधीजी के बताए हुए रास्ते पर चलने की सौगन्ध भी खाई थी, परन्तु लगा कि मिथ्याचार को समाप्त करने में जनता सरकार की कोई रुचि नहीं है। मिथ्याचार का सबसे बड़ा नमूना यह है कि हर कोई विधायक और लोकसभा सदस्य अपने चुनाव में लाखों रुपए खर्च करके चुनाव आयोग को खर्च का झूठा हिसाब पेश करते हैं। चार हजार से अधिक ये मिथ्याचारी विधायक विधानसभाओं में और लोकसभाओं में बैठकर कानून बनाते हैं और शासन चलाते हैं। मिथ्याचार और काले धन पर आधारित लोकतंत्र कितना सत्यानुगामी होगा, यह आंखों के सामने हैं। इस नेतृत्व से किसी सुखद परिवर्तन की आशा करना भी दुराशा ही है। यदि काले धन की इतनी अनिवार्यता है तो क्यों न उसे उद्योग- व्यवसाय में लगाने की छूट दे दी जाए। इससे उत्पादन व रोजगार तो बढ़ेगा, वरना यह पड़ा-पड़ा समाज को सड़ाता रहेगा। मजाक यह है कि जो कुछ हो रहा है गांधी जी के नाम पर हो रहा है। बड़ा मजाक तो यह हुआ जब मोरारजी भाई ने कहा कि उनके मंत्रीमंडल का कोई भी सदस्य शराब नहीं पीता। धन्य हो गांधीवाद !