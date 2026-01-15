भारतीय सेना: सेवा, संकल्प और संप्रभुता की सशक्त ढाल

आधुनिक समय के ये संघर्ष अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि तकनीक आधारित, बिना प्रत्यक्ष संपर्क वाले टकरावों में बदल गए हैं, जिनमें साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों का सैन्यीकरण भी सामने आया है। प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत-2047' के आह्वान के साथ देश जब आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर है, तब सेना भी अतिरिक्त सुरक्षा चुनौतियों और राष्ट्रीय दायित्वों के लिए स्वयं को तैयार कर रही है। देश को एक ओर आंतरिक सामाजिक, जातीय और धार्मिक तनावों से निपटना है, तो दूसरी ओर उत्तर और पश्चिमी सीमाओं पर चीन व पाकिस्तान से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना है। शत्रु देश हमारी आंतरिक कमजोरियों का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरीकों से फायदा उठाने की फिराक में हैं। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित छद्म युद्ध इसका स्पष्ट उदाहरण है, जबकि चीन पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादी समूहों को गुप्त समर्थन देता रहा है। इसके साथ ही कट्टरवाद, उग्रवाद और अतिवाद जैसी चुनौतियां भी हैं, जिन्हें बाहरी और आंतरिक दोनों तत्व बढ़ावा देते हैं। ऐसे परिदृश्य में सेना को पारंपरिक युद्ध के साथ-साथ 'हाइब्रिड' खतरों से निपटने की क्षमता भी विकसित करनी होती है।