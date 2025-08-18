भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में संतुलन की पहल

मालदीव को आर्थिक और सुरक्षा लाभ

भारत ने मालदीव को 200 मिलियन डॉलर की नई ऋण सहायता की घोषणा की है, जिससे सड़क, बंदरगाह और आवास जैसे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट पूरे होंगे। इससे रोजगार और आर्थिक स्थिरता को बल मिलेगा। इससे पहले भारत ने 2.4 बिलियन डॉलर की सहायता भी दी थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की नीति केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। मालदीव की सबसे बड़ी जरूरत—जलवायु परिवर्तन से लड़ना—भी भारत की प्राथमिकता में शामिल है। सौर ऊर्जा और हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स में भारत का सहयोग दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। सुरक्षा के मोर्चे पर, भले ही भारत ने अपने सैनिक वापस बुला लिए हों, तकनीकी स्टाफ और संयुक्त अभ्यासों से रक्षा सहयोग बना रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ेगा। भारत की छात्रवृत्ति, चिकित्सा सुविधा और सांस्कृतिक प्रभाव मालदीव की जनता के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।