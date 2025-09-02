भारत की सेमी कंडक्टर क्रांति,‘मेड इन इंडिया’ चिप की ओर कदम

हाल में रेयर अर्थ मैग्नेट पर बढ़ता ध्यान हमें याद दिलाता है कि इसी तरह महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण वैश्विक शक्ति का स्वरूप तय करता है। उसी तरह, सेमीकंडक्टर भी आज के डिजिटल युग का सबसे अहम संसाधन बन चुके हैं। आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की मांग और तेजी से बढ़ेगी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की खपत और उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे पास 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सालाना 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साथ ही, हम एआई आधारित सिस्टम, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन भी विकसित कर रहे हैं, जिनमें चिप की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर की मांग और नवाचार—दोनों में तेज बढ़ोतरी से यह जरूरी हो जाता है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी मजबूत जगह बनाए।