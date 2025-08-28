क्षमा पर्व : आत्मशुद्धि व मैत्री भाव विकसित करने का उत्सव

जब हम सभी प्राणियों को मित्र मानते हैं, तब हम केवल मनुष्यों से नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों, वृक्ष-पौधों और समस्त प्रकृति के साथ मैत्री का भाव रखते हैं। इससे पर्यावरण-संरक्षण की प्रेरणा मिलती है। जैन आचार्यों ने समय-समय पर मैत्री पर्व की महत्ता स्पष्ट की है। आचार्य तुलसी ने कहा था कि मैत्री पर्व मानवता की समरसता का पर्व है। यदि द्वेष मिटाना है, तो मैत्री को जीवन में उतारना होगा। आचार्य महाश्रमण का कथन है कि मैत्री पर्व कोई एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि जीवन जीने की पद्धति है। जब तक यह भाव स्थायी नहीं होता, तब तक शांति का सपना अधूरा है। इन आचार्यों के विचार इस बात की पुष्टि करते हैं कि मैत्री पर्व किसी औपचारिक परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यवहार और चिंतन की दिशा है। आज का युग भौतिक प्रगति और तकनीकी विकास का युग है, परंतु इसके साथ ही मानवीय संबंधों में तनाव, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास भी बढ़ा है। राजनीतिक स्तर पर राष्ट्र एक-दूसरे से युद्ध की स्थिति में हैं। सामाजिक स्तर पर जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव और हिंसा फैली हुई है। व्यक्तिगत स्तर पर परिवार और समाज में टूटता, ईर्ष्या और अविश्वास गहराते जा रहे हैं। ऐसे समय में मैत्री पर्व एक नई राह दिखाता है। यदि हम इस पर्व के वास्तविक संदेश को आत्मसात कर लें, तो व्यक्तिगत जीवन में शांति, पारिवारिक जीवन में प्रेम और सामाजिक जीवन में सौहार्द स्थापित हो सकता है। मैत्री पर्व का वास्तविक सार यही है कि व्यक्ति अपने भीतर झांके और देखे कि वह किसके प्रति द्वेष रखता है। फिर संकल्प करे कि वह उस द्वेष को मिटाकर मैत्री का भाव विकसित करेगा। यह आत्म-परिवर्तन का मार्ग है। जब व्यक्ति का मन बदलता है, तो समाज बदलता है और जब समाज बदलता है, तो राष्ट्र और विश्व बदलते हैं।