आदर भाव से मिले उपहार, जो मेरे लिए अमूल्य रहे…

यह मेरा स्वभाव ही रहा कि मुझे पुरस्कार लेने में संकोच रहा। गोयनका पुरस्कार के अंतर्गत मुझे कांसे पर कास्ट की गई एक मूर्ति दी गई थी… जिसमें सूर्य भगवान रथ चला रहे हैं। साथ में एक लाख रुपए का चैक और शॉल था। दो बातें मुझे अप्रिय लगीं और मैंने फाउण्डेशन वालों को इस संदर्भ में एक पत्र लिखा। सूर्य भगवान के रथ के घोड़े… तार रूपी लगाम से बंधे हुए थे। शास्त्रीय दृष्टि से सूर्य की दिशा निश्चित होती है अत: उसके घोड़े वल्गाविहीन होते हैं जबकि पुरस्कार वाली मूर्ति में लगाम दिखाई गई थी। दूसरी बात पुरस्कार राशि के संदर्भ में थी । सुखदायक… प्रसन्नतापूर्ण… शुभ कार्यों में दी जाने वाली राशि अपूर्ण अंकों में होनी चाहिए । इसीलिए शादी विवाह या शुभ कार्यों में इक्कीस … इक्यावन … एक सौ एक रुपए देने का प्रावधान होता है। शून्य या संपूर्ण अंक वाली राशि व्यापारिक भुगतानों में या फिर श्राद्धपक्ष में दी जाती है… इसलिए पुरस्कार की राशि एक लाख न होकर एक लाख एक रुपया होनी चाहिए।