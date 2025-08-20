सहमति की वैधानिक आयु कम करना खतरनाक

वरिष्ठ अधिवक्ता और न्यायमित्र इंदिरा जयसिंह ने किशोर संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए उम्र सीमा घटाकर 16 वर्ष करने का समर्थन किया। उनका मानना है कि कानून में ‘क्लोज-इन-एज एक्सेप्शन’ यानी ‘उम्र में नज़दीकी’ का प्रावधान जोड़ा जाए, जिससे 16 से 18 साल के किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध न माना जाए। उन्होंने कहा कि किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध मानना न केवल अनुचित है, बल्कि संविधान के खिलाफ भी है। जयसिंह ने अंतरराष्ट्रीय नियमों और भारत के कानूनी फैसलों का भी ज़िक्र किया, जिनसे यह साबित होता है कि फैसले लेने की क्षमता सिर्फ़ उम्र पर आधारित नहीं होती। उन्होंने ब्रिटेन के गिलिक मामले और भारत के पुट्टस्वामी मामले (गोपनीयता अधिकार से जुड़ा) का हवाला देते हुए कहा कि स्वतंत्र निर्णय लेना निजता के अधिकार का हिस्सा है और यह अधिकार किशोरों को भी होना चाहिए।