उद्योगों और रोजगार के लिए फायदेमंद होगा नया जीएसटी

व्यवहार में दुनिया भर में भोजन और दवाएं करमुक्त रखी जाती हैं। एक तर्कसंगत और प्रभावी प्रणाली में सभी वस्तुओं व सेवाओं पर केवल एक ही दर होनी चाहिए। सिद्धांतत: एक ही मध्यम दर, एक बहुत कम दर (भोजन, दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं पर) और एक बहुत ऊंची दर तंबाकू, शराब जैसी विलासिता की वस्तुओं पर होनी चाहिए। भारत में स्थिति उलट है। यहां 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरों के साथ कई उपर भी हैं। इससे भ्रम, विवाद और नकदी प्रवाह की समस्याएं पैदा होती हैं। जीडीपी का बड़ा हिस्सा जैसे कृषि, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली, शराब और रियल एस्टेट अभी भी इसके दायरे से बाहर हैं। प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर घोषित सुधारों के तहत सबसे बड़ा परिवर्तन मौजूदा बहु-स्लैब प्रणाली से दो-स्लैब प्रणाली की ओर बढऩा है- एक मानक और एक रियायती दर, साथ ही कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर विशेष दरें। इससे व्यवसायों के लिए अनुपालन आसान होगा, मुकदमेबाजी और वर्गीkरण विवाद कम होंगे और जीएसटी दरों में स्थिरता व पूर्वानुमान आएंगे।