अब संवाद आधारित विरोध की संस्कृति अपनाने का समय



देश में राजमार्गों पर हर दिन लगभग 85 लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं, जिनमें 60% मालवाहक ट्रक होते हैं। हर ट्रक की औसतन देरी से हुई लागत (ईंधन, ड्राइवर भत्ता, खराब माल आदि) 4,000 से 7,000 रुपये तक मानी जाती है। यदि केवल 10,000 ट्रक एक दिन रुके तो नुकसान कम से कम 40 से 70 करोड़ रुपये होता है। नुकसान का एक बड़ा हिस्सा अदृश्य होता है, जैसे फल, सब्जी और डेयरी उत्पाद आदि वस्तुएं खराब हो जाती हैं। किसानों को भुगतान नहीं मिलता और उपभोक्ताओं को ऊंचे दाम चुकाने पड़ते हैं। वर्ष 2021 की पहली तिमाही में दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ बाजारों में सब्जियों की औसत कीमत में 12-18% तक की वृद्धि दर्ज की गई थी। दवाओं और ईंधन की आपूर्ति पर भी असर पड़ा। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार उस अवधि में कई राज्यों में ईंधन ढुलाई औसतन 15% घट गई थी। जब प्रमुख मार्ग महीनों तक अवरुद्ध रहते हैं तो यह संकेत देता है कि भारत में नीति-प्रदर्शन का संतुलन अभी कमजोर है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग और निवेशों के भरोसे पर अप्रत्यक्ष असर पड़ता है। सवाल यह नहीं कि विरोध क्यों हो, बल्कि यह कि विरोध कैसे हो? लोकतंत्र की शक्ति संवाद है और संवाद के बिना कोई आंदोलन नहीं हो सकता। सरकारों को चाहिए कि आंदोलन या हड़ताल की स्थिति बनने से पहले वार्ता का ढांचा सक्रिय करें। हर राज्य में स्थायी संवाद मंच बनाया जा सकता है। इसके साथ प्रशासन को भी ट्रैफिक प्रबंधन के लिए तैयार रहना होगा। वहीं, समाज को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। सड़कों को रोकने से सरकारें नहीं रुकतीं, लेकिन राष्ट्र की गति जरूर ठहर जाती है। एक अनुमान के अनुसार यदि केवल सात दिन तक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध रहें तो देश को कुल मिलाकर 25,000-30,000 करोड़ रुपये तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है।