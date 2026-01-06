तेल, ताकत और ट्रंप: अंतरराष्ट्रीय नियमों का अंत?

दरअसल अमरीका दुनिया को यह ट्यूशन देने की कोशिश कर रहा है कि कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा का विस्तारित रूप है और कुछ नहीं। हालांकि इसके पक्ष में उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर स्पष्ट रूप से आर्टिकल 2(4) में कहता है कि किसी अन्य राज्य पर बल प्रयोग तभी किया जा सकता है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अनुमति दी हो या जब आत्मरक्षा का स्पष्ट प्रमाण मौजूद हो। यहां तो दोनों ही नहीं थे। तो क्या ट्रंप विश्व व्यवस्था को अपनी मुट्ठी में करने के लिए गेम खेल रहे हैं? दरअसल वेनेजुएला पर डॉनल्ड ट्रंप की गिद्ध दृष्टि काफी पहले से लगी हुई है। वेनेजुएला ही नहीं, उनकी नजर हर उस देश या द्वीप पर है जहां तेल, गैस या रेयर अर्थ जैसे बहुमूल्य खनिज हैं। वे हर उस देश को इसी तरह से धमका रहे हैं जहां से उन्हें प्राकृतिक संपदा हासिल हो सकती है। अमरीका के अधिकारी तो खुलेआम यह ऐलान करते हुए देखे गए हैं कि वेनेजुएला का तेल वाशिंगटन का है। यही इस खेल के केंद्र में है। दुनिया जानती है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। थोड़ा पीछे जाकर देखें तो 1999 में वेनेजुएला में ह्यूगो शावेज सत्ता में आए और उन्होंने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे अमरीकी कंपनियों का खेल बिगड़ गया। ह्यूगो शावेज के खिलाफ अब षड्यंत्र होना था, 2002 में उनके तख्तापलट की विफल कोशिश हुई। 2013 में शावेज की मृत्यु के बाद निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। उनका पैटर्न वही रहा, जिसे शावेज ने सेट किया था। अब अमरीका के असल सत्ताधारी अर्थात इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का सब्र टूटने लगा क्योंकि वह तो यही मान रहा था कि वेनेजुएलाई तेल वाशिंगटन का है। ट्रंप स्वयं कारोबारी हैं इसलिए जब वे सत्ता में आए तो उन्हें औरों की अपेक्षा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की आवाज अधिक सुनाई दी। फलत: उन्होंने 2017 में वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगा दिए। 2019 में इन्हें और कठोर बनाया ताकि वेनेजुएला अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने कच्चे तेल को न बेच पाए। उसे दिक्कतें हुई भी लेकिन वह झुका नहीं।