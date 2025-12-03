पुराने मित्र, नए अवसर: रिश्तों के उभरते आयाम



एस-500 और एस-57 पर बातचीत भले ही प्रारंभिक हो, लेकिन एक नई दिशा का संकेत करती है। एस-500 प्रणाली उन्नत है और 600 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाली मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। रूस इस नई प्रणाली का आकर्षण भारत के सामने 2021 से रख रहा है, पर फिलहाल उसकी प्राथमिकता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। एस-57 लड़ाकू विमानों की कहानी थोड़ी पेचीदा है। 2018 में भारत ने तकनीकी कमियों का हवाला देकर एस-57 से हाथ खींच लिया था, परंतु आज परिदृश्य बदला हुआ है। पाकिस्तानी आक्रामकता और चीन की विस्तारवादी आकांक्षाएं उस दक्षिण एशियाई आकाश को फिर अशांत कर रही हैं, जिसे भारत बरसों से स्थिर रखने को तत्पर है। ऐसे में रूस ने अवसर भांपकर इस परियोजना में तकनीक-हस्तांतरण, भारत में उत्पादन और शर्तों में लचीलापन दिखाया है। यदि भारत इस दिशा में बढ़ता भी है, तो यह एक लंबी और धैर्यशील यात्रा होगी। व्यापार और वित्तीय तंत्र पर भी चर्चा होगी। रूसी बैंक भारत में अपने पैर पसार रहे हैं और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार एक नए युग की आहट दे रहा है। रूस का केंद्रीय बैंक भी भारत में अपना एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने को अग्रसर है। इस वर्ष क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन भारत में होना तय था, परंतु अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अचानक यात्रा स्थगित कर देने से वह बैठक टल गई। पुतिन इस परिस्थिति को भी अपने ढंग से रेखांकित करना चाहते हैं- मानो कह रहे हों, 'देखो, जब अमरीकी नेतृत्व अपने ही संकल्पों पर डगमगाने लगा है, तब रूस, पुराना मित्र, अब भी अपने वचन पर अडिग खड़ा है।' यह केवल मित्रता की पुनर्पुष्टि नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म भू-राजनीतिक संदेश भी है कि सच्चे संबंध वही हैं, जिनकी जड़ें समय की मनमानी हवाओं में नहीं हिलतीं।

रूस की दृष्टि में भारत कोई साधारण ग्राहक या अस्थायी साझेदार नहीं, वह एक ऐसी स्थिर शक्ति है जो मॉस्को को बीजिंग के गुरुत्वाकर्षण में विलीन होने से बचाती है। भारत के लिए भी यह रिश्ता केवल अतीत की स्मृतियों का स्मारक नहीं, बल्कि दूरदर्शी व व्यावहारिक रणनीतिक गणित है।