राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बाद भी खुद के लिए ही खतरा है पाकिस्तान

अगर पाकिस्तान स्थिर है तो दुनिया खुश होगी, खासकर भारत। आंतरिक स्थिरता उसके अपने ही लोगों को सबसे बड़ी राहत देगी। पाकिस्तान में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ज्यादा आबादी संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाल रही है। आर्थिक संकट, बेरोजगारी, भूख और गरीबी इसी के नतीजे के रूप में सामने हैं।

अरुण जोशी

(दक्षिण एशियाई कूटनीतिक मामलों के जानकार) पाकिस्तान ने दो हफ्ते पहले देश के सभी मुद्दों को शामिल करते हुए अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति (एनएसपी) को लागू किया है। आर्थिक सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। साथ ही इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि अपने लोगों के हितों को कैसे सुरक्षित किया जाए। पर, पाकिस्तान में इस नीति के जरिए हासिल किए जाने वाले उद्देश्यों पर बहस जारी है। कुछ लोग प्रश्नात्मक तरीके से सोच रहे हैं कि इस नीति से क्या हासिल होगा। अर्थात पाकिस्तानियों को यह तय और निश्चय करना है कि इस नीति का अंतिम परिणाम क्या होगा। दुनिया को भी संज्ञान लेने और विश्लेषण करने की जरूरत है कि क्या यह नीति वास्तव में आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से पाकिस्तान की स्थिरता के लिए काम कर सकती है।

