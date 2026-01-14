पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – आंखों में धूल

बात सिर्फ यही नहीं है कि आधार कार्ड मांगा जा रहा है? सवाल यह है कि क्या सब जगह आधार कार्ड मांगा जा रहा है? पूरे जयपुर में ई-रिक्शा चालकों को ही देख लो। सबसे बड़ा ताण्डव ई-रिक्शा का है। कौन पूछ रहा है आधार कार्ड ई-रिक्शा चालकों से? ये कोई सौ-दो सौ नहीं बल्कि इनकी संख्या हजारों में हैं। क्या इन सभी के पास आधार कार्ड हैं? इनमें घुसपैठिए तो शामिल नहीं हैं? ई-रिक्शा की वजह से होने वाला ट्रैफिक जाम किसी को क्यों नहीं दिखता। पुलिस ने क्यों बांध रखी है पट्टी अपनी आंखों पर? राजधानी व दूसरे शहरों की कच्ची बस्तियों को ही लो। एक ओर पुलिस कहती है घर पर नौकर रखने से पहले पुलिस में सूचना दर्ज कराओ। वहीं यही पुलिस-शहर में अवैध रूप से कच्ची बस्तियां बनते देखती रहती है। मानो किसी ने उनकी आवाज छीन ली हो।