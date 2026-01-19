पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – ज्ञान के साथ विज्ञान भी पढ़ाएं



जब आज आचार्य भी स्वयं को ‘प्रोफेसर’ कहलवाना चाहते हैं तब वे भाषा का क्या सम्मान करेंगे? शिक्षा का, शास्त्रों तक का- प्रचार मृतक(जड़) देह रूपी शब्दों से होता है। ज्ञान का प्राणवान पक्ष कभी मन को छू भी नहीं सकेगा। हृदय तक, जहां आत्मा का द्वार खुलता है, कैसे पहुंचें! आत्मा को ज्ञान चाहिए, कोरा साहित्य नहीं चाहिए। मनन और निदिध्यासन इसका मार्ग है। ज्ञान और विज्ञान साथ रहते हैं। कृष्ण ने गीता को ज्ञान-विज्ञान (कर्म) का शास्त्र कहा है।



‘ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान मिदं…’

शिक्षा में सारा जोर दर्शन पर रहता है, कभी-कभी मनोविज्ञान बीच में आ जाता है। हमारे प्राचीन ग्रन्थ शुद्ध विज्ञान के ग्रन्थ है। देश में ‘विज्ञान’ शब्द तो है किन्तु ग्रन्थों में कहीं विज्ञान नहीं है। इसे समझने के लिए व्यक्ति को सूक्ष्म में उतरना पड़ेगा। आज सुविधाभोगी वातावरण में कौन भीतर जाकर ‘स्पन्दनों’ का अध्ययन करे। आत्मा को बाहर भी नहीं ला सकते।