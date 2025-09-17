पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – मा फलेषु कदाचन

गुजरात और राजस्थान में न केवल भौगोलिक निकटता ही है, बल्कि इतिहास-कला-संस्कृति भी काफी समान है। इन रिश्तों की मजबूती के लिए पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2002 में अहमदाबाद से शुरू हुआ तब भी गुजरात का नेतृत्व नरेन्द्र मोदी ही कर रहे थे। उनके मुख्यमंत्री काल में मुझे वर्ष 2007 एवं वर्ष 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों को कवर करने का भी अवसर मिला। गोधरा रेल विस्फोट काण्ड के बाद भी हमारे गहन जानकारियों से जुड़े संवाद हुए थे। पिछले विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अपनी व्यस्तताओं के बाद भी उन्हाेंने मुझे समय दिया था। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि, आप मुझे इतनी सामग्री भेजते हो कि मैं यात्रा में-हवाई जहाज में-ले जाकर पढ़ता हूं।