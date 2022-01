Patrika Opinion : एक बेकाबू उपग्रह से पृथ्वी पर फिर चिंता

अमरीकी नेशनल रिसर्च काउंसिल के शोधकर्ता डॉनल्ड कैसलर का कहना है कि लगातार बढ़ते कचरे से हमने अंतरिक्ष के पर्यावरण पर नियंत्रण खो दिया है। इसका असर अंतरिक्ष ही नहीं, पृथ्वी पर भी पड़ेगा। अमरीका की यूटा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले कहा था कि अंतरिक्ष में बढ़ रहे कचरे के कारण पृथ्वी के चारों तरफ शनि ग्रह जैसे छल्ले का निर्माण करना पड़ सकता है।

नई दिल्ली। अंतरिक्ष विशेषज्ञ पीटर डायमेंडिस का कथन है, 'अंतरिक्ष एक प्रेरक अवधारणा है, जो आपको बड़े सपने देखने की अनुमति देती है।' रूस ने भी बड़ा सपना देखकर एक जासूसी सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। तकनीकी गड़बड़ी के बाद यह उपग्रह बेकाबू होने से रूस का सपना टूटा है, तो दुनियाभर के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि करीब 20 टन वजन वाला यह उपग्रह और इसका बूस्टर रॉकेट पृथ्वी पर गिरने से बड़ा नुकसान हो सकता है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए पिछले तीन साल में यह सबसे बड़ा हादसा है।

Patrika Opinion: An uncontrollable satellite worry again on Earth