टुकड़ों में सुधार से सशक्त होती हमारी अर्थव्यवस्था

28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की घोषणा की। वैश्विक मंदी, कठोर ट्रंप शुल्क और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में दर्ज 7.8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के संदर्भ में यह उपलब्धि उल्लेेखनीय है। जीडीपी वृद्धि में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों-कृषि 3.5 प्रतिशत, उद्योग एवं विनिर्माण 7.7 से 9.1 प्रतिशत तथा सेवाओं का 9.2 प्रतिशत योगदान रहा है, जो अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ बुनियाद को दर्शाता है। इन आंकड़ों और जीडीपी वृद्धि दर में सुधार को लेकर संदेह जताने वालों की भी कमी नहीं है। हाल में आइएमएफ ने भारत के जीडीपी आंकड़ों की गुणवत्ता को 'सी' ग्रेड दिया, जिसे कम अंक माना गया। महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के साथ भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगातार अपेक्षाओं से अधिक रही है। वित्त वर्ष 2024 में दर्ज 9.2 प्रतिशत वृद्धि को कम डिफ्लेटर से उपजी सांख्यिकीय मृगतृष्णा कहा गया था, किंतु वित्त वर्ष 2025 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि ने दोनों वर्षों की औसत दर 7.85 प्रतिशत तक पहुंचा दी, जो डिफ्लेटर-वॉशआउट परिकल्पना से कहीं अधिक है। वर्ष 2000 के बाद से भारत की दीर्घकालिक औसत जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रही है, लेकिन अब संकेत हैं कि संभावित वृद्धि सात प्रतिशत से ऊपर पहुंच चुकी है।