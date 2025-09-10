नेपाल में जेन-जी आंदोलन के राजनीतिक आयाम

नेपाल की वर्तमान राजनीतिक स्थिति भारत के लिए भी चिंता का विषय है, इसलिए नई दिल्ली की पैनी नजर काठमांडू में तेजी बदलते हुए घटनाक्रमों पर है। भारत नहीं चाहता कि नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता का दुष्प्रभाव भारत पर या भारत-नेपाल संबंधों पर पड़े। दरअसल भारत आज चारों तरफ फेल्ड-स्टेट से घिरा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ और एक तरह से भारत विरोधी अंतरिम सरकार यूनुस के नेतृत्व में बनी। म्यांमार में सिविल वॉर अभी भी जारी है- सैन्य शासन है। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली किसी से छिपी नहीं है। मालदीव में बड़ी मुश्किलों से हालत भारत के पक्ष में आए हैं। पाकिस्तान में आसिफ मुनीर का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जब नेपाल में एक नई अंतरिम सरकार का जन्म होने वाला है तो भारत को प्रो-एक्टिव रहना होगा। क्योंकि भारत और नेपाल का रोटी-बेटी का नाता है, एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध भी हैं और नेपाल की माओवादियों की सरकार ने जिस प्रकार काली नदी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आदि को लेकर सीमा विवाद को हवा दी, वह किसी से छिपा नहीं है। नेपाल में सदियों से रह रहे मधेशियों की पीड़ा भी भारत साझा करता है। इसलिए भारत को चाहिए कि वह नेपाल की स्थिति पर नजर ही नहीं रखे बल्कि नेपाल में एक नए लोकतंत्र की स्थापना में नेपाल की मदद भी करे ताकि वहां शांति स्थापित हो पाए।