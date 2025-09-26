परमाणु संतुलन के लिए सटीकता व तकनीक जरू

दुनिया की तकनीकी दौड़ इतनी तेज हो चुकी है कि पुराने पैमानों से शक्ति का आकलन करना निरर्थक है। चीन हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्रों को लगातार आगे बढ़ा रहा है, जिनसे किसी भी पारंपरिक मिसाइल रक्षा को अप्रभावी ठहराया जा सकता है। पाकिस्तान ने ऐसे सामरिक हथियारों पर भरोसा दिखाया है, जिन्हें गंभीर रणनीति की बजाय युद्ध की अव्यवस्था का हिस्सा कहना अधिक उचित होगा। इन चुनौतियों के बीच यदि भारत यह विश्वास उत्पन्न नहीं करता कि कोई भी प्रथम हमला उसकी डिलीवरी प्रणालियों को निष्क्रिय नहीं कर पाएगा तो हमारी ‘नो फर्स्ट यूज’ नीति की नैतिक आधारशिला पर सवाल उठाए जाएंगे। मिसाइलों की सटीकता और क्षमता को और बढ़ाने पर ध्यान देना अनिवार्य है। अग्नि-5 ने भारत को गंभीर विकल्प जरूर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन अब हमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल री-एंट्री व्हीकल यानी ‘एमआइआरवी’ तकनीक तथा हाइपरसोनिक प्रणालियों की ओर निर्णायक प्रगति करनी ही होगी। इससे हमारी क्षमता केवल आक्रामक ही नहीं, बल्कि संतुलनकारी बनेगी। साथ ही परमाणु कमांड और कंट्रोल प्रणाली को साइबर हमलों से सुरक्षित बनाना भी उतना ही आवश्यक है। अगर कमांड सिस्टम मजबूत और स्वतंत्र नहीं हो, तो हथियारों पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। इसी वजह से भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम ‘नैविक’ बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की मिसाइलों को सही दिशा देने के लिए सैटेलाइट की मदद जरूरी होती है। वायु आधारित क्षेत्र में भी केवल मौजूदा विमानों पर निर्भर न रहकर दीर्घकालीन रणनीति में स्टील्थ बॉम्बर्स और अत्याधुनिक एयर-लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलों को स्थान देना होगा।