चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता एवं भविष्य की चुनौती

एक सर्जन या फिजिशियन की छोटी-सी चूक जानलेवा हो सकती है। जब हम महज 7 या 0 पर्सेंटाइल वाले छात्रों को विशेषज्ञता की अनुमति देते हैं, तो हम सीधे तौर पर चिकित्सा की गुणवत्ता से समझौता कर रहे होते हैं। यदि प्रवेश का स्तर ही इतना कमजोर होगा, तो इन डॉक्टरों की ओर से दी जाने वाली विशेषज्ञ सेवाओं की दक्षता पर सवाल उठना अनिवार्य है। जब एक मरीज को यह पता चलेगा कि उसका इलाज करने वाला 'विशेषज्ञ' नकारात्मक अंकों के आधार पर चयनित हुआ है, तो डॉक्टर-मरीज के बीच का पवित्र विश्वास खंडित हो जाएगा। यह स्थिति समाज में एक नए प्रकार के असुरक्षा भाव को जन्म देगी। भारत आज 'मेडिकल टूरिज्म' के एक बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। हमारी चिकित्सा सेवाओं की वैश्विक साख हमारी कड़ी शैक्षणिक प्रक्रियाओं और योग्य डॉक्टरों पर टिकी है। यदि योग्यता के साथ इसी तरह समझौता किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। मानकों में यह ढील न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी आत्मघाती सिद्ध होगी। सीटें भरने के लिए कटऑफ को शून्य तक गिराना कोई समाधान नहीं है। सरकार और नियामक निकायों को व्यावहारिक समाधानों पर विचार करना चाहिए। निजी कॉलेजों की अत्यधिक फीस को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि मेधावी छात्र आर्थिक कारणों से सीटें न छोड़े।