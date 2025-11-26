राजस्थान: वह भूमि जहां भारत के संविधान की व्यावहारिक समझ पनपी

इसके ठीक बाद आया वह अध्याय, जिसने संविधान को व्यवहार में परखा- राजस्थान का एकीकरण (1948-1950)। राजपूताना की दर्जनों रियासतों को एक इकाई में ढालना केवल राजनीतिक सहमति का प्रश्न नहीं था, यह भी परखने का अवसर था कि अलग-अलग पुलिस मॉडल, न्याय प्रणालियां और कर ढांचे एक राज्य की प्रशासनिक संरचना में कैसे समायोजित होंगे। ‘वाइट पेपर ऑन इंडियन स्टेट्स (1950)’ में राजस्थान के एकीकरण को सबसे चुनौतीपूर्ण पुनर्गठन कहा गया है। यही अनुभव बाद में राज्यों के पुनर्गठन (अनुच्छेद 3-4) को व्यावहारिक आधार प्रदान करता है।राजस्थान के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र- डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही और उदयपुर का हिस्सा- संविधान को एक और महत्त्वपूर्ण सीख देते हैं। यहां का वन-आधारित जीवन यह दिखाता था कि एकरूप कानून हर क्षेत्र में समान न्याय नहीं दे सकते। संविधान सभा के कई प्रतिनिधियों ने केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि मध्य और पूर्वी भारत के भी, इस तरह के क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासनिक ढांचा अपनाने की जरूरत पर बल दिया। यही विचार बाद में पांचवीं अनुसूची के रूप में सामने आया।