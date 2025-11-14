सूचना के अधिकार के सामने ‘इनकार की दीवार’

स्थिति 2017 के पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले के बाद और जटिल हो गई, जिसमें निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। यह स्वागतयोग्य कदम था, लेकिन उसके बाद कई मामलों में निजता के नाम पर पारदर्शिता को दबा दिया गया। इधर, सूचना आयोगों की संस्थागत संरचना भी चिंताजनक स्थिति में है। देश के 29 केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में चार लाख से अधिक अपीलें पिछले वर्ष से लंबित हैं। ये आयोग निष्क्रिय हैं, पद खाली हैं और सुनवाई में वर्षों की देरी हो रही है। ऐसे में आरटीआई की प्रभावशीलता स्वतः घट गई है। इसका परिणाम है- अधिकारों का इनकार, देर से न्याय और नागरिकों में बढ़ती निराशा। हमें यह याद रखना होगा कि आरटीआई संसद से नहीं, बल्कि गांव की चौपालों, सड़कों पर आंदोलनों और नागरिक एकजुटता से जन्मा था। उसे बचाने के लिए वही नागरिक चेतना और सामूहिक सजगता आज फिर आवश्यक है। अब जो कदम आवश्यक हैं, उनमें पहला- जनहित अपवाद को पुनः स्थापित किया जाए ताकि निजता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बना रहे। निजता महत्वपूर्ण है, लेकिन भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और सार्वजनिक धन की जवाबदेही उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। दूसरा- यह सिद्धांत पुनः लागू किया जाए कि जो सूचना संसद से नहीं रोकी जा सकती, वह किसी नागरिक से भी नहीं रोकी जा सकती। तीसरा- सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाएं। चौथा- सूचनाओं का अनिवार्य और स्वप्रेरित प्रचार किया जाए, ताकि आरटीआई आवेदनों का बोझ घटे और गोपनीयता का बहाना समाप्त हो। पांचवां- आरटीआई उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और 2014 में पारित व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम को लागू किया जाए।