सुरक्षा की परीक्षा: विस्फोट से उठते गंभीर सवाल

सरकार ने दिल्ली विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) को सौंप दी है। यही एजेंसी पहले पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच कर चुकी है और उसने आतंकियों व उनके सहयोगियों के पाकिस्तान से जुड़े होने के ठोस सबूत भी उजागर किए थे। अब एनआइए को अपनी जांच का दायरा बढ़ाना होगा, क्योंकि इस बार मामला कश्मीर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। दो अलग-अलग समय और स्थानों पर हुए आतंकवादी हमलों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन एक समानता अवश्य है। इस बम विस्फोट को अंजाम देने वालों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उनका मूल उद्देश्य देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना और आम नागरिकों का मनोबल तोड़ना है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आतंकवाद और उसके संरक्षकों की यह भयावह सोच अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में हुआ कार बम विस्फोट, उसका स्थान, समय और पृष्ठभूमि इसे पहलगाम से भी कहीं अधिक गंभीर आतंकवादी हमला बनाते हैं। पहलगाम नरसंहार का उद्देश्य कश्मीर में उभर रही शांति और सामान्य स्थिति को भंग करना था। यह कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर एक गहरा आघात था और उस ‘भारत के विचार’ के लिए भी चुनौती था, जो घाटी की मिट्टी में धीरे-धीरे उगने लगा था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। दिल्ली विस्फोट के तार जैश-ए-मोहम्मद के नेटवर्क से जोड़े जा रहे हैं। उस संगठन से जुड़े तीन डॉक्टर आदिल, मुजामिल और उमर दक्षिण कश्मीर से बताए जा रहे हैं, जो आतंकवाद का गढ़ माना जाता रहा है। यह इसे और भी खतरनाक बनाता है।