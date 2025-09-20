आम जनता के मुद्दों को लेकर सदैव रहे प्रतिबद्ध, हिन्दी व राजस्थानी भाषा के ‘मास्टर कम्युनिकेटर’ थे कुलिश जी

हमारा मानना था कि इसके लिए अखबारों और जनता को मिलकर सारी शक्तियों को बांधना चाहिए ताकि उनकी जवाबदेही तय हो। पत्रिका ने इन सब कामों को अभियान के रूप में लिया तो वह भी कुलिश जी द्वारा शुरू की गई परिपाटी का ही अंग है।राजस्थान पत्रिका का ‘पोलमपोल’ कॉलम तो मैं नियमित पढ़ती रहीं जिसे कुलिश जी ‘भायाजी’ के नाम से लिखते थे। इसमें कई घटनाओं से जुड़े उनके विचार रोचक तरीके से निकलते थे।कुलिश जी के व्यक्तित्व को समझें तो आज की युवा पीढ़ी के लिए अहम सीख यह कि उसे हर बात पर सवाल उठाकर विचार करने की जरूरत है।